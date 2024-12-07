«Жирона» – «Реал»: Ориентировочные стартовые составы от Мичела и Анчелотти

В шестнадцатом туре чемпионата Испании мадридский «Реал» гостит в Каталонии у «Жироны». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предсказывает стартовые составы команд на предстоящий матч.

«Жирона»: Гассанига (вр), Гутьеррес, Блинд, Диего Лопес, Крейчи, Арнау Мартинес, Хиль, Ромеу, ван де Бек, Иван Мартин, Миловски.

«Реал»: Куртуа (вр), Менди, Рюдигер, Рауль Асенсио, Васкес, Беллингем, Вальверде, Тчуамени, Браим Диас, Мбаппе, Вальверде.

В стане «Жироны» травмы у Виктора Цыганкова, Янхеля Эрреры; под вопросом Ясер Асприльтя. У «Реала» травмированы Дани Карвахаль, Давид Алаба, Эдер Милитао, Эдуардо Камавинга, Винисиус Жуниор.

В середине рабочей недели «Реал» неудачно провёл перенесённый матч чемпионата Испании против «Атлетика» из Бильбао – проиграл 1:2. Команда Карло Анчелотти осталась в четырёх очках от «Барселоны».

Если «Барселона», которая свой матч очередного тура проводит раньше, выиграет у «Бетиса», то «сливочные» подойдут ко встрече с «Жироной» с дефицитом в семь очков по сравнению с «сине-гранатовыми».

В пятнадцатом туре чемпионата Испании «Жирона» сыграла вничью 2:2 с «Вильярреалом». После этого «бело-красные» вылетели из Кубка Короля, проиграв во втором раунде по пенальти «Логроньесу».

В отличие от прошлого сезона, сейчас «Жирона» не борется в Ла Лиге за чемпионство. Команда Мичела располагается в середине турнирной таблицы, до мадридского «Реала» ей не хватает одиннадцати очков.

Матч между «Жироной» и мадридским «Реалом» состоится сегодня, 7 декабря, на стадионе «Монтиливи». Стартовый свисток – в 23 часа по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдёт здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов