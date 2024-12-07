Зидан поставил условие «Реалу»

Мадридский «Реал» рассматривает новых специалистов на место нынешнего главного тренера команды Карло Анчелотти. Об этом рапортует Cadena Ser.

Согласно сведениям источника, «королевский» клуб может вернуть французского специалиста Зинедина Зидана, ранее уже работавшего со «сливочными». «Реал» может назначить «Зизу» до прихода испанца Хаби Алонсо, которого ждут летом следующего года.

При этом сам Зидан недоволен таким вариантом. Он не хочет быть временным тренером. Француз согласится вернуться в «Реал» только в том случае, если мадридцы откажутся от Алонсо и предложат ему полноценное сотрудничество.