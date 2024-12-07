Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Зидан поставил условие «Реалу»

07 Декабря 2024 • 11:33 Комментировать (2)

Мадридский «Реал» рассматривает новых специалистов на место нынешнего главного тренера команды Карло Анчелотти. Об этом рапортует Cadena Ser.

Согласно сведениям источника, «королевский» клуб может вернуть французского специалиста Зинедина Зидана, ранее уже работавшего со «сливочными». «Реал» может назначить «Зизу» до прихода испанца Хаби Алонсо, которого ждут летом следующего года.

При этом сам Зидан недоволен таким вариантом. Он не хочет быть временным тренером. Француз согласится вернуться в «Реал» только в том случае, если мадридцы откажутся от Алонсо и предложат ему полноценное сотрудничество.

👍 2
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 1
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Зинедин Зидан Хаби Алонсо ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии (2) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Alex1972
07 Декабря 2024 в 11:40
Временный поверенный.. Посол.. 🤭
Ответить
Baysaluev
07 Декабря 2024 в 11:38
Во что они играют с Зиданом? Приходит уходит приходит уходит
Ответить
Гвардиола: «У меня проблемы с де Брёйне, он мне не нужен» Мбаппе сделал заявление после незабитого пенальти Искусственный интеллект назвал лучшего футболиста в истории: Месси – третий, Роналду – четвёртый Ван дер Ваарт: «Я не видел члена Роналду!» Россия может сыграть с европейской сборной Вратарь «Атлетика» рассказал, как «прочитал» пенальти Мбаппе Варди сделал то, что ранее удавалось только 13 футболистам в истории АПЛ «Спартак» выбрал нового полузащитника - известно имя Фанаты вспомнили слова Роналду о Мбаппе в «Реале» Беллингем ответил на извинения Вальверде после поражения «Реала»
«Реал» без приключений разобрался с «Хетафе» «Атлетик» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Мбаппе сделал заявление после незабитого пенальти «Мальорка» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Роналду – второй, Зидан – четвёртый: назван лучший футболист XXI века «Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 «Барселона» - «Лас-Пальмас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён «Атлетик» шокировал «Реал» и лишил лидерства по потерянным очкам Гвардиола: «У меня проблемы с де Брёйне, он мне не нужен»
Спортивные новости
Два гола и ассист Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Питтсбургом» ЦСКА по буллитам победил «Торпедо» в КХЛ «Ак Барс», уступая по ходу встречи 0:3, выиграл у «Витязя» в КХЛ Терещенко – о перспективах Мичкова в НХЛ: Всё зависит от него самого Московское «Динамо» в упорном матче переиграло на выезде СКА Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
07.12.24 в 16:00
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Вальядолид Вальядолид
1.75 3.65 4.40
Видео
07.12.24 в 18:15
Бетис Бетис
Барселона Барселона
4.10 3.90 1.76
Видео
07.12.24 в 20:30
Валенсия Валенсия
Райо Вальекано Райо Вальекано
2.28 3.10 3.25
Видео
07.12.24 в 23:00
Жирона Жирона
Реал Мадрид Реал Мадрид
4.60 4.10 1.64
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Декабря
12:00 · Испания. Ла Лига
«Жирона» – «Реал»: Ориентировочные стартовые составы от Мичела и Анчелотти
11:40 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нашёл замену Родри в «Валенсии»
11:33 · Испания. Ла Лига
Зидан поставил условие «Реалу» 2
11:18 · Испания. Ла Лига
Форвард «Реала» Мбаппе: «Когда ты звезда, о тебе много говорят» 1
03:19 · Англия. Премьер-лига
Роналдо объяснил, почему Винисиус заслуживал «Золотой мяч» больше Родри 1
02:08 · Испания. Ла Лига
Роналдо прокомментировал неудачи Мбаппе в «Реале»
01:32 · Испания. Ла Лига
В «Реале» обеспокоены состоянием Алабы
00:58 · Испания. Ла Лига
«Сельта» уверенно одолела «Мальорку»
00:18 · Испания. Ла Лига
Журналист: «Реал» должен избавиться от Тчуамени»
06 Декабря
23:38 · Испания. Ла Лига
Деку ответил на вопрос о проблеме регистрации Ольмо в «Барселоне»
23:09 · Испания. Ла Лига
«Барселона» пожертвует звёздным игроком, если подпишет Та 3 слухи
22:45 · Испания. Ла Лига
Флик принял решение по будущему де Йонга в «Барселоне»
22:19 · Испания. Ла Лига
Дэвид готов быть дублёром Левандовски в «Барселоне» 2
22:11 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» выбирает замену Левандовски из трёх звёздных форвардов 1 слухи
21:12 · Англия. Премьер-лига
Безумные слухи: «Реал» может подписать двух звёзд АПЛ слухи
21:07 · Англия. Премьер-лига
Агент Дэвиса отменил встречу с «Баварией» – он выслушает «Манчестер Юнайтед» и «Реал»
20:34 · Испания. Ла Лига
Дрогба оценил критику в адрес Мбаппе
17:36 · Испания. Ла Лига
Флик решил убрать из «Барселоны» двух футболистов 9
17:12 · Испания. Ла Лига
Фанаты вспомнили слова Роналду о Мбаппе в «Реале»
16:37 · Испания. Ла Лига
Две звезды вернулись в общую группу «Реала»
16:34 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Возможно, вы больше не хотите видеть меня в «Реале»
16:29 · Испания. Ла Лига
Анчелотти сделал намёк по Мбаппе на фоне критики
16:21 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал, когда на поле вернутся Винисиус и Алаба
15:41 · Испания. Ла Лига
Беллингем разозлился на Мбаппе прямо на поле в Бильбао 2
15:25 · Испания. Ла Лига
В «Реале» отреагировали на заявление Мбаппе 3
Все новости