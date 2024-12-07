Форвард «Реала» Мбаппе: «Когда ты звезда, о тебе много говорят»

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отреагировал на слова в прессе в свой адрес.
«Как я реагирую на слова в мою сторону? Когда ты звезда, то о тебе всегда будут говорить. Каждый день в прессе что-то пишут обо мне, хотя я ни с кем не общался. Поэтому я решил дать интервью, чтобы люди меня поняли», - передает слова нападающего Sport.es.
Напомним, что 25-летний нападающий пополнил ряды «королевского» клуба минувшим летом. Он перешел из французского «ПСЖ» на правах свободного агента. В текущем сезоне Мбаппе провел 20 поединков, в которых записал на свой счет десять забитых мячей и три голевые передачи.
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