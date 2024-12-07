Форвард «Реала» Мбаппе: «Когда ты звезда, о тебе много говорят»

«Как я реагирую на слова в мою сторону? Когда ты звезда, то о тебе всегда будут говорить. Каждый день в прессе что-то пишут обо мне, хотя я ни с кем не общался. Поэтому я решил дать интервью, чтобы люди меня поняли», - передает слова нападающего Sport.es.