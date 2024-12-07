«Бетис» – «Барселона»: Вероятные стартовые составы на матч чемпионата Испании

В шестнадцатом туре чемпионата Испании «Барселона» сыграет на выезде против «Бетиса». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» – о том, какие могут быть стартовые составы.

«Бетис»: Руи Силва (вр), Перро, Бартра, Диего Льоренте, Сабали, Гуирао, Алтимира, Эззалзули, ло Чельсо, Форнальс, Витор Роке.

«Барселона»: Пенья (вр), Бальде, Иньиго Мартинес, Кубарси, Кунде, Педри, Касадо, Рафинья Диас, Ольмо, Ямаль, Левандовски.

У «Барселоны» в лазарете находятся вратарь Марк-Андре тер Штеген, полевые футболисты Андреас Кристенсен, Марк Берналь, Рональд Араухо, Ансу Фати.

У «Бетиса» травмированы Вилльям Карвалю, Марк Рока, Нобель Менди; под вопросом Эктор Бельерин, Пабло Форнальс, Иско, а также Джонни Кардозо.

Во вторник «Барселона» разгромила «Мальорку» в Ла Лиге, а в среду «Бетис» выбил из Кубка Короля «Сант Андреу». В турнирной таблице чемпионата лидирующая «Барселона» выше «Бетиса» на 17 очков.

Матч «Бетис» – «Барселона» пройдёт в Севилье сегодня, 7 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18 часов 15 минут по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна по данной ссылке.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов