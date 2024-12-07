«Реал» может продать Винисиуса за миллиард евро - назван клуб

Мадридский «Реал» может расстаться со звездным нападающим Винисиусом Жуниором следующим летом. Об этом рапортуют журналисты El Gol Digital.

Согласно сведениям журналистов, форвард может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. В трудовом соглашении Винисиуса прописана клаузула в размере одного миллиарда евро. Такие деньги за его трансфер готов заплатить «Аль-Хиляль». Этот клуб считается фаворитом на подписание Жуниора.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Винисиуса в 200 миллионов евро. В текущем сезоне бразилец провел 18 поединков, в которых записал на свой счет 12 забитых мячей и восемь голевых передач.