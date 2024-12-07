Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Роналдо прокомментировал неудачи Мбаппе в «Реале»

07 Декабря 2024 • 02:08 Комментировать
Жирона
...
Реал Мадрид
1 4.70 X 4.10 2 1.73
Через 19 ч. 39 мин.

Знаменитый бразильский экс-нападающий Роналдо рассказал, что думает о проблемах Килиана Мбаппе в мадридском «Реале».

Дебютный сезон звёздного француза в Испании пока нельзя назвать удачным: его регулярно критикуют за не самую убедительную игру и низкую результативность, а недавний нереализованный пенальти в проигранном матче с «Атлетиком» (1:2) лишь подлил масла в огонь.

«В футболе может произойти что угодно. Не нужно слишком обращать внимание на мелкие детали. Мбаппе много значит для «Реала» и будет играть важнейшую роль», – приводит Madrid Universal ответ Роналдо.

На счету Килиана Мбаппе десять забитых мячей и три результативных паса в 20 поединках за «сливочных».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Роналдо Килиан Мбаппе ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 07 Декабря
02:44
Жирона - Реал: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:08
Роналдо прокомментировал неудачи Мбаппе в «Реале»
01:32
В «Реале» обеспокоены состоянием Алабы
00:18
Журналист: «Реал» должен избавиться от Тчуамени»
06 Декабря
23:07
Точный прогноз и ставка на матч Жирона – Реал Мадрид чемпионата Испании – 7 декабря 2024
20:34
Дрогба оценил критику в адрес Мбаппе
17:12
Фанаты вспомнили слова Роналду о Мбаппе в «Реале»
16:34
Анчелотти: «Возможно, вы больше не хотите видеть меня в «Реале»
16:21
Анчелотти рассказал, когда на поле вернутся Винисиус и Алаба
15:41
Беллингем разозлился на Мбаппе прямо на поле в Бильбао 1
15:25
В «Реале» отреагировали на заявление Мбаппе 3
07:03
Прогноз и ставка на точный счёт матча Жирона – Реал чемпионата Испании — 7 декабря 2024
05 Декабря
23:38
«Реалу» нужен полузащитник «Ливерпуля»
23:12
Хулиан Альварес обошёл Мбаппе по голам в текущем сезоне
22:36
Мбаппе и Неймар могут сыграть друг против друга на клубном чемпионате мира
22:08
«Реал» нацелился на звезду «Арсенала» 3
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЖИРОНА РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Гвардиола: «У меня проблемы с де Брёйне, он мне не нужен» Мбаппе сделал заявление после незабитого пенальти Искусственный интеллект назвал лучшего футболиста в истории: Месси – третий, Роналду – четвёртый Роналду – второй, Зидан – четвёртый: назван лучший футболист XXI века Винисиус решил, куда хочет уйти из «Реала» В «Барселоне» объяснили решение по Левандовски Ван дер Ваарт: «Я не видел члена Роналду!» Россия может сыграть с европейской сборной Бэйл назвал следующего победителя Лиги чемпионов - это не «Ливерпуль» и «Барселона» Вратарь «Атлетика» рассказал, как «прочитал» пенальти Мбаппе
«Атлетик» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Реал» без приключений разобрался с «Хетафе» Мбаппе сделал заявление после незабитого пенальти «Мальорка» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Роналду – второй, Зидан – четвёртый: назван лучший футболист XXI века «Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён «Барселона» - «Лас-Пальмас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Назван лучший тренер в XXI веке: Анчелотти – второй, Моуринью – четвёртый, Клопп – пятый «Атлетик» шокировал «Реал» и лишил лидерства по потерянным очкам
Спортивные новости
ЦСКА по буллитам победил «Торпедо» в КХЛ «Ак Барс», уступая по ходу встречи 0:3, выиграл у «Витязя» в КХЛ Терещенко – о перспективах Мичкова в НХЛ: Всё зависит от него самого Московское «Динамо» в упорном матче переиграло на выезде СКА Корешков назвал преимущества Волкова, которые могут помочь ему победить Гана во втором бою Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Сельта Сельта
Мальорка Мальорка
2
0
1.85 3.45 4.80
Видео
07.12.24 в 16:00
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Вальядолид Вальядолид
1.75 3.65 4.40
Видео
07.12.24 в 18:15
Бетис Бетис
Барселона Барселона
4.10 3.90 1.76
Видео
07.12.24 в 20:30
Валенсия Валенсия
Райо Вальекано Райо Вальекано
2.28 3.10 3.25
Видео
07.12.24 в 23:00
Жирона Жирона
Реал Мадрид Реал Мадрид
4.60 4.10 1.64
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Декабря
02:08 · Испания. Ла Лига
Роналдо прокомментировал неудачи Мбаппе в «Реале»
01:32 · Испания. Ла Лига
В «Реале» обеспокоены состоянием Алабы
00:58 · Испания. Ла Лига
«Сельта» уверенно одолела «Мальорку»
00:18 · Испания. Ла Лига
Журналист: «Реал» должен избавиться от Тчуамени»
06 Декабря
23:38 · Испания. Ла Лига
Деку ответил на вопрос о проблеме регистрации Ольмо в «Барселоне»
23:09 · Испания. Ла Лига
«Барселона» пожертвует звёздным игроком, если подпишет Та 1 слухи
22:45 · Испания. Ла Лига
Флик принял решение по будущему де Йонга в «Барселоне»
22:19 · Испания. Ла Лига
Дэвид готов быть дублёром Левандовски в «Барселоне»
22:11 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» выбирает замену Левандовски из трёх звёздных форвардов слухи
21:12 · Англия. Премьер-лига
Безумные слухи: «Реал» может подписать двух звёзд АПЛ слухи
21:07 · Англия. Премьер-лига
Агент Дэвиса отменил встречу с «Баварией» – он выслушает «Манчестер Юнайтед» и «Реал»
20:34 · Испания. Ла Лига
Дрогба оценил критику в адрес Мбаппе
17:36 · Испания. Ла Лига
Флик решил убрать из «Барселоны» двух футболистов 7
17:12 · Испания. Ла Лига
Фанаты вспомнили слова Роналду о Мбаппе в «Реале»
16:37 · Испания. Ла Лига
Две звезды вернулись в общую группу «Реала»
16:34 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Возможно, вы больше не хотите видеть меня в «Реале»
16:29 · Испания. Ла Лига
Анчелотти сделал намёк по Мбаппе на фоне критики
16:21 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал, когда на поле вернутся Винисиус и Алаба
15:41 · Испания. Ла Лига
Беллингем разозлился на Мбаппе прямо на поле в Бильбао 1
15:25 · Испания. Ла Лига
В «Реале» отреагировали на заявление Мбаппе 3
15:18 · Англия. Премьер-лига
Винисиус решил уходить из «Реала» – два суперклуба Европы проявляют интерес 5 слухи
14:10 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» озвучил решение по Захаряну
13:31 · Англия. Премьер-лига
Вальверде на третьем месте, Силва – второй: Назван лучший центральный полузащитник 7
13:05 · Англия. Премьер-лига
Куртуа - второй, Мамардашвили - десятый: Назван лучший вратарь мира 7
11:57 · Англия. Премьер-лига
Хвича - шестой, Рафинья - пятый: Назван лучший левый вингер мира 4
Все новости