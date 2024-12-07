Роналдо прокомментировал неудачи Мбаппе в «Реале»

Знаменитый бразильский экс-нападающий Роналдо рассказал, что думает о проблемах Килиана Мбаппе в мадридском «Реале».

Дебютный сезон звёздного француза в Испании пока нельзя назвать удачным: его регулярно критикуют за не самую убедительную игру и низкую результативность, а недавний нереализованный пенальти в проигранном матче с «Атлетиком» (1:2) лишь подлил масла в огонь.

«В футболе может произойти что угодно. Не нужно слишком обращать внимание на мелкие детали. Мбаппе много значит для «Реала» и будет играть важнейшую роль», – приводит Madrid Universal ответ Роналдо.

На счету Килиана Мбаппе десять забитых мячей и три результативных паса в 20 поединках за «сливочных».