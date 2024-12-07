В «Реале» обеспокоены состоянием Алабы

В мадридском «Реале» растёт беспокойство относительно игровых кондиций центрального защитника Давида Алабы.

32-летний футболист близок к возвращению в строй после травмы крестообразной связки, полученной почти год назад. Тем не менее, как сообщает Relevo, готовность австрийца вызывает серьёзные вопросы: в «Реале» очень обеспокоены состоянием Алабы – в клубе считают, что в настоящий момент игрок не способен выступать на высоком уровне.

Возвращение Давида Алабы на поле было запланировано на начало нового года. Пока неясно, доверится ли Карло Анчелотти опытному центрбеку в ближайшие месяцы.