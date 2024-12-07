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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Сельта» уверенно одолела «Мальорку»

07 Декабря 2024 • 00:58 Комментировать
Сельта
2:0
Мальорка
окончен

16-й тур чемпионата Испании открыли «Сельта» с «Мальоркой».

На 32-й минуте хозяева поля провели быструю атаку, и Уго Альварес открыл счет. Спустя тайм Антонио Раильо сыграл рукой, срывая контратаку противника, и гости остались вдесятером - удаление. На 83-й минуте Анастасиос Дувикас пробил в защитника, а Яго Аспас не простил «Мальорку» на добивании - 2:0.

Хозяева поля вышли на девятое место, соперник остается шестым. 

Протокол игры  
Сельта2:0Мальорка
(1:0) Альварес Уго32'  
(2:0) Аспас Яго83'  
Гуаита ВисентеРодригес Хави  44'Старфельт КарлАлонсо МаркосМингеса ОскарАльварес Уго 87' (Ристич Михайло ( 87') Пейнадо Франсиско 87' (Де ла Торре Лука ( 87') Илайш МорибаFer Lopez 43' (Аспас Яго ( 43') Сведберг Виллиот 65' (Гонсалес Альфонсо ( 65') Иглесиас Борха 65' (Дувикас Анастасиос ( 65')
Запасные: Серви ФранкоБамба ДжонатанАльенде ТадеоYoel LagoДуран ПаблоВильяр ИванДомингес Карлос
Грейф ДоминикМорей МатеуВальент МартинРаильо Антонио  74'Ван дер Хейден СибеМаскарель ОмарСаму Кошта 89' (Шикинью ( 89') Наварро Роберто 58' (Мурики Ведат ( 58') Родригес Даниэль I 84' (Дардер Серхи ( 84') Льябрес Хавьер 58' (Мохика Хоан ( 58') Ларин Кайл 84' (Асано Такума ( 84')
Запасные: Луна ДаниэльМану МорланесРикельме ЛеонардоМаффео ПаблоФернандес ВалериПратс АбдонСанчес Антонио
06 декабря. Стадион "Балаидос".
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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Мальорка

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05 Декабря
19:24
Актуальный прогноз и ставка на матч Сельта – Мальорка чемпионата Испании – 6 декабря 2024
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