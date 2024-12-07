«Сельта» уверенно одолела «Мальорку»

16-й тур чемпионата Испании открыли «Сельта» с «Мальоркой».
На 32-й минуте хозяева поля провели быструю атаку, и Уго Альварес открыл счет. Спустя тайм Антонио Раильо сыграл рукой, срывая контратаку противника, и гости остались вдесятером - удаление. На 83-й минуте Анастасиос Дувикас пробил в защитника, а Яго Аспас не простил «Мальорку» на добивании - 2:0.
Хозяева поля вышли на девятое место, соперник остается шестым.
Протокол игры
|(1:0) Альварес Уго32'
|(2:0) Аспас Яго83'
Гуаита Висенте•Родригес Хави• 44'Старфельт Карл•Алонсо Маркос•Мингеса Оскар•Альварес Уго87' (Ристич Михайло (87') •Пейнадо Франсиско87' (Де ла Торре Лука (87') •Илайш Мориба•Fer Lopez43' (Аспас Яго (43') •Сведберг Виллиот65' (Гонсалес Альфонсо (65') •Иглесиас Борха65' (Дувикас Анастасиос (65')
Грейф Доминик•Морей Матеу•Вальент Мартин•Раильо Антонио• 74'Ван дер Хейден Сибе•Маскарель Омар•Саму Кошта89' (Шикинью (89') •Наварро Роберто58' (Мурики Ведат (58') •Родригес Даниэль I84' (Дардер Серхи (84') •Льябрес Хавьер58' (Мохика Хоан (58') •Ларин Кайл84' (Асано Такума (84')
06 декабря. Стадион "Балаидос".
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