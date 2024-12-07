«Сельта» уверенно одолела «Мальорку»

16-й тур чемпионата Испании открыли «Сельта» с «Мальоркой».

На 32-й минуте хозяева поля провели быструю атаку, и Уго Альварес открыл счет. Спустя тайм Антонио Раильо сыграл рукой, срывая контратаку противника, и гости остались вдесятером - удаление. На 83-й минуте Анастасиос Дувикас пробил в защитника, а Яго Аспас не простил «Мальорку» на добивании - 2:0.

Хозяева поля вышли на девятое место, соперник остается шестым.