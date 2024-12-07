Журналист: «Реал» должен избавиться от Тчуамени»

Испанский журналист считает полузащитника Орельена Тчуамени слабым звеном в мадридском «Реале».

Хулио Мальдонадо, представляющий издание Cope, жёстко раскритиковал выступление 24-летнего француза в текущем сезоне.

«Тчуамени был ужасен, «Реалу» нужно избавиться от него как можно скорее. Опорный полузащитник должен быть более энергичным и собранным. Не сомневаюсь, что Тчуамени сядет на скамейку, как только вернётся Камавинга.

Не знаю, что произойдёт в будущем, но, думаю, «Реал» продаст Орельена, если получит предложения по нему», – цитирует Madrid Universal журналиста.

Орельен Тчуамени провёл 16 матчей за команду Карло Анчелотти в текущем сезоне. Контракт хавбека рассчитан до 2028 года.