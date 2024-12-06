Деку ответил на вопрос о проблеме регистрации Ольмо в «Барселоне»

Спортивный директор «Барселоны» Деку рассказал, как обстоят дела с регистрацией Дани Ольмо.

Как известно, у каталонского гранда могут возникнуть трудности с регистрацией испанского полузащитника на вторую половину сезона. Впрочем, по словам Деку, серьёзных поводов для беспокойства пока нет.

«Мы работаем над решением вопроса регистрации Ольмо. Всё проходит хорошо, мне больше нечего сказать по этому поводу», – приводят испанские СМИ слова спортивного директора «сине-гранатовых».

Дани Ольмо пополнил ряды «Барселоны» минувшим летом, перебравшись из «РБ Лейпцига». В активе 26-летнего футболиста шесть забитых мячей в 11 матчах за команду Ханса-Дитера Флика.