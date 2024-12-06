«Барселона» готова продать одного из дорогостоящих футболистов в случае подписания центрального защитника Джонатана Та.

Немец покинет «Байер» свободным агентом после завершения текущего сезона – именно каталонский гранд считается фаворитом в борьбе за 28-летнего игрока. Согласно сведениям Fichajes, на который ссылается Transfer News Live, в случае успешного заключения сделки по Та летом «Барселона» выставит на продажу другого центрбека – Рональда Араухо.

25-летний уругваец ещё не появлялся на поле в нынешней кампании из-за травмы, полученной на Кубке Америке летом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Араухо в 70 млн евро.