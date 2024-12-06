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Чемпионат Испании. Ла Лига

Флик принял решение по будущему де Йонга в «Барселоне»

06 Декабря 2024 • 22:45 Комментировать
Бетис
...
Барселона
1 5.10 X 4.50 2 1.58
Через 18 ч. 23 мин.

Стали известны планы главного тренера «Барселоны» Ханса-Дитера Флика на полузащитника Френки де Йонга.

27-летний футболист не играл до октября из-за травмы, а с момента возвращения в строй, как правило, появляется на поле со скамейки запасных, а не с первых минут. Слухи регулярно связывают нидерландца с возможным уходом, однако рулевой «сине-гранатовых» продолжает верить в игрока. По сведениям Diario Sport, Флик хочет сохранить де Йонга в команде и считает, что клуб должен сделать всё возможное для его удержания.

Немецкий наставник уверен, что хавбек сможет вернуть себе место в стартовом составе, когда окончательно избавится от проблем с лодыжкой.

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Евро-Футбол.Ру,
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