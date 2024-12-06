Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Дэвид готов быть дублёром Левандовски в «Барселоне»

06 Декабря 2024 • 22:19 Комментировать
Бетис
...
Барселона
1 5.10 X 4.50 2 1.58
Через 19 ч. 26 мин.

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид хочет перебраться в «Барселону» следующим летом.

Футболист не намерен продлевать контракт с «Лиллем», истекающий по окончании сезона. Одним из претендентов на канадца считается «Барселона», однако каталонский гранд не слишком нуждается в новом форварде из-за впечатляющей формы 36-летнего Роберта Левандовски. По сообщениям Diario Sport, Джонатан хочет пополнить ряды «сине-гранатовых» и даже готов смириться с ролью дублёра поляка, пока тот не покинет клуб.

В «Барселоне» пока не решили, стоит ли подписывать Дэвида. Общие затраты на сделку, включая подписной бонус, комиссионные агента и зарплату по пятилетнему контракту, составят порядка 80 млн евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лилль Роберт Левандовски Джонатан Дэвид трансферы футбола - лето 2025 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 06 Декабря
22:19
Дэвид готов быть дублёром Левандовски в «Барселоне»
06:53
Прогноз и ставка на точный счёт матча Бетис – Барселона чемпионата Испании — 7 декабря 2024
06:16
Месси рассказал, чего ждёт от «Барселоны»
06:00
Месси оставил послание болельщикам «Барселоны» 1
05:51
Месси назвал двух людей, оказавших на него наибольшее влияние в «Барселоне»
00:44
Стало известно, как проходят переговоры «Барселоны» с Ямалем
05 Декабря
23:29
Инсайдер Романо рассказал о планах «Барселоны» по Левандовски
22:53
Рафинья – второй в топ-5 лигах по результативности в среднем за матч
22:26
Экс-наставник «Барселоны»: «Иньеста знал больше тренеров, ещё будучи игроком»
22:17
Появилась новая информация о состоянии Араухо
19:52
Два игрока «Барселоны» могут получить отдых в матче с «Бетисом»
19:37
«Барселона» придумала, как заработать 200 млн евро 1
18:36
Президент «Барселоны» Лапорта: «Флику пока лучше не знать каталонский язык»
18:13
Иско включил Месси в пятёрку своих самых сложных соперников в карьере
15:50
Мостовой: «Батраков может играть в «Барселоне»
04 Декабря
00:33
Стало известно, в какой топ-клуб хочет перейти игрок «Боруссии» Мален
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БЕТИС БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Гвардиола: «У меня проблемы с де Брёйне, он мне не нужен» Мбаппе сделал заявление после незабитого пенальти Искусственный интеллект назвал лучшего футболиста в истории: Месси – третий, Роналду – четвёртый Роналду – второй, Зидан – четвёртый: назван лучший футболист XXI века Винисиус решил, куда хочет уйти из «Реала» В «Барселоне» объяснили решение по Левандовски Россия может сыграть с европейской сборной Ван дер Ваарт: «Я не видел члена Роналду!» Бэйл назвал следующего победителя Лиги чемпионов - это не «Ливерпуль» и «Барселона» Вратарь «Атлетика» рассказал, как «прочитал» пенальти Мбаппе
«Атлетик» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Реал» без приключений разобрался с «Хетафе» «Мальорка» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Роналду – второй, Зидан – четвёртый: назван лучший футболист XXI века «Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 «Барселона» - «Лас-Пальмас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён Назван лучший тренер в XXI веке: Анчелотти – второй, Моуринью – четвёртый, Клопп – пятый «Атлетик» шокировал «Реал» и лишил лидерства по потерянным очкам Гвардиола: «У меня проблемы с де Брёйне, он мне не нужен»
Спортивные новости
ЦСКА по буллитам победил «Торпедо» в КХЛ «Ак Барс», уступая по ходу встречи 0:3, выиграл у «Витязя» в КХЛ Терещенко – о перспективах Мичкова в НХЛ: Всё зависит от него самого Московское «Динамо» в упорном матче переиграло на выезде СКА Корешков назвал преимущества Волкова, которые могут помочь ему победить Гана во втором бою Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
06.12.24 в 23:00
Сельта Сельта
Мальорка Мальорка
1.90 3.30 4.20
Видео
07.12.24 в 16:00
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Вальядолид Вальядолид
1.75 3.65 4.40
Видео
07.12.24 в 18:15
Бетис Бетис
Барселона Барселона
4.10 3.90 1.76
Видео
07.12.24 в 20:30
Валенсия Валенсия
Райо Вальекано Райо Вальекано
2.28 3.10 3.25
Видео
07.12.24 в 23:00
Жирона Жирона
Реал Мадрид Реал Мадрид
4.60 4.10 1.64
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Декабря
22:45 · Испания. Ла Лига
Флик принял решение по будущему де Йонга в «Барселоне»
22:19 · Испания. Ла Лига
Дэвид готов быть дублёром Левандовски в «Барселоне»
22:11 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» выбирает замену Левандовски из трёх звёздных форвардов слухи
21:12 · Англия. Премьер-лига
Безумные слухи: «Реал» может подписать двух звёзд АПЛ слухи
21:07 · Англия. Премьер-лига
Агент Дэвиса отменил встречу с «Баварией» – он выслушает «Манчестер Юнайтед» и «Реал»
20:34 · Испания. Ла Лига
Дрогба оценил критику в адрес Мбаппе
17:36 · Испания. Ла Лига
Флик решил убрать из «Барселоны» двух футболистов 6
17:12 · Испания. Ла Лига
Фанаты вспомнили слова Роналду о Мбаппе в «Реале»
16:37 · Испания. Ла Лига
Две звезды вернулись в общую группу «Реала»
16:34 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Возможно, вы больше не хотите видеть меня в «Реале»
16:29 · Испания. Ла Лига
Анчелотти сделал намёк по Мбаппе на фоне критики
16:21 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал, когда на поле вернутся Винисиус и Алаба
15:41 · Испания. Ла Лига
Беллингем разозлился на Мбаппе прямо на поле в Бильбао 1
15:25 · Испания. Ла Лига
В «Реале» отреагировали на заявление Мбаппе 3
15:18 · Англия. Премьер-лига
Винисиус решил уходить из «Реала» – два суперклуба Европы проявляют интерес 5 слухи
14:10 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» озвучил решение по Захаряну
13:31 · Англия. Премьер-лига
Вальверде на третьем месте, Силва – второй: Назван лучший центральный полузащитник 7
13:05 · Англия. Премьер-лига
Куртуа - второй, Мамардашвили - десятый: Назван лучший вратарь мира 4
11:57 · Англия. Премьер-лига
Хвича - шестой, Рафинья - пятый: Назван лучший левый вингер мира 4
11:33 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» интересуется полузащитником «Барселоны»
11:21 · Испания. Ла Лига
Пети назвал проблему Мбаппе в «Реале» 1
09:32 · Испания. Ла Лига
Месси назвал самые важные моменты в истории «Барселоны»
07:39 · Италия. Серия А
Клуб Ла Лиги начал переговоры по форварду «Интера» Арнаутовичу
06:28 · Испания. Ла Лига
В «Реале» не хотят играть с «Валенсией» 2 января 1
06:16 · Испания. Ла Лига
Месси рассказал, чего ждёт от «Барселоны»
Все новости