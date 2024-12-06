Дэвид готов быть дублёром Левандовски в «Барселоне»

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид хочет перебраться в «Барселону» следующим летом.

Футболист не намерен продлевать контракт с «Лиллем», истекающий по окончании сезона. Одним из претендентов на канадца считается «Барселона», однако каталонский гранд не слишком нуждается в новом форварде из-за впечатляющей формы 36-летнего Роберта Левандовски. По сообщениям Diario Sport, Джонатан хочет пополнить ряды «сине-гранатовых» и даже готов смириться с ролью дублёра поляка, пока тот не покинет клуб.

В «Барселоне» пока не решили, стоит ли подписывать Дэвида. Общие затраты на сделку, включая подписной бонус, комиссионные агента и зарплату по пятилетнему контракту, составят порядка 80 млн евро.