Дрогба оценил критику в адрес Мбаппе

Килиан Мбаппе сталкивается с критикой на фоне неоправданных ожиданий болельщиков «Реала». Комментарий на этот счёт дал известный в прошлом футболист Дидье Дрогба.

«Мбаппе по-прежнему является тем, кто много сделал для Франции. Он внёс вклад во вторую звезду [в победу сборной Франции на чемпионате мира – 2018] и почти подарил им третью, а теперь его критикуют. Таков закон нашего вида спорта. Футбол – неблагодарный вид спорта, и мы все это знаем», - цитирует Дрогба Le Parisien.

Ближайший матч чемпионата Испании мадридский «Реал» проведёт в субботу, 7 декабря, - против «Жироны» на выезде.

В «Реале» отреагировали на заявление Мбаппе