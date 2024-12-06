Флик решил убрать из «Барселоны» двух футболистов

Наставник каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик намерен избавиться от двух футболистов. Об этом рапортует аккаунт Barca Times в соцсетях.

По данным источника, немецкий специалист сообщил форварду Ансу Фати и защитнику Эрику Гарсии о том, что больше не рассчитывает на них. Флик посоветовал футболистам сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Фати в текущем сезоне поучаствовал в семи поединках «сине-гранатовых», в которых получил желтую карточку. Что касается Гарсии, то защитник провел десять матчей, сделал результативную передачу и один раз был удален.