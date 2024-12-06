Фанаты вспомнили слова Роналду о Мбаппе в «Реале»

Килиан Мбаппе сталкивается с критикой, ведь пока что он не оправдывает ожиданий в «Реале». Между тем, фанаты в социальных сетях вспомнили давние слова Криштиану Роналду. Ранее в одном из выпусков на своём канале в YouTube португалец рассуждал о переходе Мбаппе в мадридский клуб.

«Посмотрим, ясна ли его голова, и сможет ли он справиться с давлением, потому что «Реал» – это не «ПСЖ». Если Мбаппе перейдёт туда, я думаю, что «Реал» будет силён. Но я не знаю, будут ли они лучше, что в прошлом сезоне. Посмотрим», - говорил Роналду.

Опасения Роналду подтверждаются – Мбаппе пока не показывает своей лучшей игры.

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