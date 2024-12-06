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Чемпионат Испании. Ла Лига

Две звезды вернулись в общую группу «Реала»

06 Декабря 2024 • 16:37 Комментировать

Бразильский форвард Винисиус Жуниор и австрийский защитник Давид Алаба вернулись к работе в общей группе мадридского «Реала». В официальном аккаунте «королевского» клуба появились фотографии с тренировки, в которой участвовали вышеназванные игроки.

После 15 матчей чемпионата Испании мадридская команда набрала 33 балла и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Карло Анчелотти отстают от лидирующей «Барселоны» на четыре очка.

В ближайшем поединке Ла Лиги «королевский» клуб на выезде встретится с «Жироной». Матч состоится в Каталонии в субботу, 7 декабря, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Давид Алаба Винисиус Жуниор ещё теги
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