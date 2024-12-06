Анчелотти: «Возможно, вы больше не хотите видеть меня в «Реале»

Наставник «Реала» Карло Анчелотти высказался о критике, с которой он сталкивается на фоне неудач команды.

«Я думаю, вы слишком много меня критикуете. Возможно, вы больше не хотите видеть меня в «Реале». Но я понимаю и принимаю критику. При этом я счастлив быть здесь.

Мы не показываем свою лучшую версию, но мы уверены, что это скоро произойдёт. Некоторые вещи влияют на меня. Когда вы говорите, что я сделал неправильную замену или выбрал неправильный состав, это влияет на меня, потому что это моя работа», - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

В субботу, 7 декабря, «Реал» ждёт гостевой матч чемпионата Испании против «Жироны».