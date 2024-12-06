Анчелотти сделал намёк по Мбаппе на фоне критики

Килиан Мбаппе находится под давлением. Оно усилилось после того, как форвард не забил пенальти в матче против «Атлетика» несколько дней назад. Комментарий по поводу Мбаппе дал главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти. Специалист намекнул на то, что француз может не попасть в стартовый состав в субботу.

«Мбаппе знает, что делает. Мы его поддерживаем. Он не показывает лучшую версию себя, но он это знает. Есть другие игроки, которые не показывают лучшую версию себя и не признают этого. В последних играх Мбаппе улучшил свою игру в плане скорости, забегов. Мы поддерживаем его, но это не значит, что он должен играть во всех матчах. Некоторый отдых был бы полезен даже для него», - сказал Анчелотти журналистам.

В субботу, 7 декабря, «Реал» проведёт гостевой матч против «Жироны».

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