Анчелотти рассказал, когда на поле вернутся Винисиус и Алаба

В пятницу нападающий Винисиус Жуниор и защитник Давид Алаба тренировались с «Реалом». Комментарий по поводу состояния футболистов журналистам дал главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти.

«Винисиус вернётся в матче с «Аталантой». Давиду Алабе нужен ещё месяц. Он вернётся в следующем месяце, в январе», - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Матч Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Реалом» пройдёт во вторник, 10 декабря. А в субботу, 7 декабря, команда Карло Анчелотти проведёт гостевой матч чемпионата Испании против «Жироны». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.