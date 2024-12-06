Беллингем разозлился на Мбаппе прямо на поле в Бильбао

На днях «Реал» огорчил болельщиков поражением от «Атлетика» со счётом 1:2. В социальных сетях появилось видео, снятое с трибуны стадиона в Бильбао. На видео видно, как Килиан Мбаппе находится с мячом на левом фланге атаки. Джуд Беллингем в это время в центре штрафной площади поднимает руки вверх, ожидая передачи. Но Мбаппе пошёл в обводку к лицевой линии, а защитник оттеснил его корпусом и позволил мячу выйти за пределы поля. После этого раздражённый Беллингем шёл назад и три раза сделал жесты руками, выражая непонимание, почему Мбаппе не отдал пас, а пошёл обыгрывать соперника. В жестах Джуда читается недовольство тем, что Килиан не играет проще.

Ближайший матч «Реал» проведёт уже 7 декабря – против «Жироны» на выезде.

В «Реале» отреагировали на заявление Мбаппе