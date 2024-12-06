В «Реале» отреагировали на заявление Мбаппе

На днях «Реал» проиграл «Атлетику» на выезде со счётом 1:2. Килиан Мбаппе оказался под ударом, поскольку в этой игре он не забил пенальти. Для француза это был второй нереализованный одиннадцатиметровый подряд.

Почти сразу после финального свистка Мбаппе сделал заявление, в котором взял на себя ответственность после незабитого пенальти и подчеркнул решимость показать, кем он является на самом деле.

Как сообщает издание AS, в «Реале» позитивно отреагировали на заявление Мбаппе. Публикация француза «вызвала весну среди его одноклубников», сообщили историки внутри клуба. Своими словами Килиан подчеркнул готовность стать лидером «Реала».

Ближайший матч «Реал» проведёт в субботу, 7 декабря, - против «Жироны».