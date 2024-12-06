Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Реале» отреагировали на заявление Мбаппе

06 Декабря 2024 • 15:25 Комментировать (1)
Жирона
...
Реал Мадрид
1 4.60 X 4.00 2 1.70
07.12 23:00

На днях «Реал» проиграл «Атлетику» на выезде со счётом 1:2. Килиан Мбаппе оказался под ударом, поскольку в этой игре он не забил пенальти. Для француза это был второй нереализованный одиннадцатиметровый подряд.

Почти сразу после финального свистка Мбаппе сделал заявление, в котором взял на себя ответственность после незабитого пенальти и подчеркнул решимость показать, кем он является на самом деле.

Как сообщает издание AS, в «Реале» позитивно отреагировали на заявление Мбаппе. Публикация француза «вызвала весну среди его одноклубников», сообщили историки внутри клуба. Своими словами Килиан подчеркнул готовность стать лидером «Реала».

Ближайший матч «Реал» проведёт в субботу, 7 декабря, - против «Жироны».

👍 0
👎 1
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Килиан Мбаппе

Новости по матчу

Сегодня, 06 Декабря
15:25
В «Реале» отреагировали на заявление Мбаппе 1
07:03
Прогноз и ставка на точный счёт матча Жирона – Реал чемпионата Испании — 7 декабря 2024
05 Декабря
23:38
«Реалу» нужен полузащитник «Ливерпуля»
23:12
Хулиан Альварес обошёл Мбаппе по голам в текущем сезоне
22:36
Мбаппе и Неймар могут сыграть друг против друга на клубном чемпионате мира
22:08
«Реал» нацелился на звезду «Арсенала» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЖИРОНА РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Alex1972
06 Декабря 2024 в 15:59
Чего вызвала?. 🤭.. И кем он хочет стать?.. 🤭🤣
Ответить
Гвардиола: «У меня проблемы с де Брёйне, он мне не нужен» Искусственный интеллект назвал лучшего футболиста в истории: Месси – третий, Роналду – четвёртый Мбаппе сделал заявление после незабитого пенальти Роналду – второй, Зидан – четвёртый: назван лучший футболист XXI века Винисиус решил, куда хочет уйти из «Реала» В «Барселоне» объяснили решение по Левандовски Россия может сыграть с европейской сборной Бэйл назвал следующего победителя Лиги чемпионов - это не «Ливерпуль» и «Барселона» Ван дер Ваарт: «Я не видел члена Роналду!» Джикия назвал российский топ-клуб, в который хотел перейти
«Реал» без приключений разобрался с «Хетафе» «Атлетик» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Мальорка» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Роналду – второй, Зидан – четвёртый: назван лучший футболист XXI века «Барселона» - «Лас-Пальмас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён «Атлетик» шокировал «Реал» и лишил лидерства по потерянным очкам Назван лучший тренер в XXI веке: Анчелотти – второй, Моуринью – четвёртый, Клопп – пятый Гвардиола: «У меня проблемы с де Брёйне, он мне не нужен»
Спортивные новости
Терещенко – о перспективах Мичкова в НХЛ: Всё зависит от него самого Московское «Динамо» в упорном матче переиграло на выезде СКА Корешков назвал преимущества Волкова, которые могут помочь ему победить Гана во втором бою ЦСКА в овертайме вырвал победу у «Витязя» в КХЛ «Барыс» дома уступил «Спартаку», едва не отыгравшись с 0:3 Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
06.12.24 в 23:00
Сельта Сельта
Мальорка Мальорка
1.90 3.30 4.20
Видео
07.12.24 в 16:00
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Вальядолид Вальядолид
1.75 3.65 4.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Декабря
15:41 · Испания. Ла Лига
Беллингем разозлился на Мбаппе прямо на поле в Бильбао 1
15:25 · Испания. Ла Лига
В «Реале» отреагировали на заявление Мбаппе 1
15:18 · Англия. Премьер-лига
Винисиус решил уходить из «Реала» – два суперклуба Европы проявляют интерес 3 слухи
14:10 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» озвучил решение по Захаряну
13:31 · Англия. Премьер-лига
Вальверде на третьем месте, Силва – второй: Назван лучший центральный полузащитник 1
13:05 · Англия. Премьер-лига
Куртуа - второй, Мамардашвили - десятый: Назван лучший вратарь мира 3
11:57 · Англия. Премьер-лига
Хвича - шестой, Рафинья - пятый: Назван лучший левый вингер мира 3
11:33 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» интересуется полузащитником «Барселоны»
11:21 · Испания. Ла Лига
Пети назвал проблему Мбаппе в «Реале» 1
09:32 · Испания. Ла Лига
Месси назвал самые важные моменты в истории «Барселоны»
07:39 · Италия. Серия А
Клуб Ла Лиги начал переговоры по форварду «Интера» Арнаутовичу
06:28 · Испания. Ла Лига
В «Реале» не хотят играть с «Валенсией» 2 января 1
06:16 · Испания. Ла Лига
Месси рассказал, чего ждёт от «Барселоны»
06:08 · Англия. Премьер-лига
«Реал» включился в борьбу за звезду «Ливерпуля»
06:00 · Испания. Ла Лига
Месси оставил послание болельщикам «Барселоны» 1
05:51 · Испания. Ла Лига
Месси назвал двух людей, оказавших на него наибольшее влияние в «Барселоне»
00:44 · Испания. Ла Лига
Стало известно, как проходят переговоры «Барселоны» с Ямалем
05 Декабря
23:38 · Англия. Премьер-лига
«Реалу» нужен полузащитник «Ливерпуля»
23:29 · Испания. Ла Лига
Инсайдер Романо рассказал о планах «Барселоны» по Левандовски
23:20 · Испания. Кубок
«Атлетико» установил свой рекорд последних шести лет
23:12 · Испания. Ла Лига
Хулиан Альварес обошёл Мбаппе по голам в текущем сезоне
22:53 · Германия. Бундеслига
Рафинья – второй в топ-5 лигах по результативности в среднем за матч
22:36 · Испания. Ла Лига
Мбаппе и Неймар могут сыграть друг против друга на клубном чемпионате мира
22:26 · Испания. Ла Лига
Экс-наставник «Барселоны»: «Иньеста знал больше тренеров, ещё будучи игроком»
22:17 · Испания. Ла Лига
Появилась новая информация о состоянии Араухо
Все новости