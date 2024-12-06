«Реал Сосьедад» озвучил решение по Захаряну

В испанском «Реал Сосьедаде» озвучили позицию по российскому полузащитнику Арсену Захаряну. Клуб не намерен отдавать игрока в аренду этой зимой.

«В футболе всё возможно, но «Сосьедаду» Арсен нужен здесь», - передает слова пресс-атташе «Реал Сосьедада» Йона Андера Мундуате Sport24.

Напомним, что российский полузащитник продолжает процесс восстановления после хирургического вмешательства на лодыжке.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Захарян провел 29 поединков, записав на свой счет один забитый мяч и две голевые передачи. В сезоне-2024/2025 Ла Лиги россиянин пока не сыграл ни одной встречи.