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Пети назвал проблему Мбаппе в «Реале»

06 Декабря 2024 • 11:21 Комментировать

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Эммануэль Пети поделился мнением о выступлении соотечественника Килиана Мбаппе за мадридский «Реал».

«Мне кажется, он очень одинок в Мадриде. Я замечаю, как Беллингем игнорирует Мбаппе на поле. Такое впечатление, что у Килиана нет друзей в «Реале». А еще на него очень давит пресса, которая вечно недовольна его игрой. Да, он забил там десять мячей, но это лишь сухая статистика. Мбаппе сейчас не похож на себя», - передает слова Эммануэля портал Goal.com.

Мбаппе перешел в «королевский» клуб минувшим летом на правах свободного агента. В текущем сезоне форвард провел 20 поединков, записав на свой счет десять голов и два ассиста.

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Реал Мадрид Эммануэль Пети Килиан Мбаппе ещё теги
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