Пети назвал проблему Мбаппе в «Реале»

«Мне кажется, он очень одинок в Мадриде. Я замечаю, как Беллингем игнорирует Мбаппе на поле. Такое впечатление, что у Килиана нет друзей в «Реале». А еще на него очень давит пресса, которая вечно недовольна его игрой. Да, он забил там десять мячей, но это лишь сухая статистика. Мбаппе сейчас не похож на себя», - передает слова Эммануэля портал Goal.com.