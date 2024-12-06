Месси назвал самые важные моменты в истории «Барселоны»

Звездный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о самых важных моментах в истории каталонской «Барселоны». Лео является воспитанником «сине-гранатовых» и выступал за команду с 2003 по 2021 год.

«Было много важных моментов для клуба. Это основание его Гампером и строительство «Камп Ноу». Затем была эпоха Кройфа и первая победа в Кубке европейских чемпионов. Из того, что застал я, это работа Пепа Гвардиолы, все что было с Роналдиньо в Лиге чемпионов, а также требл с Энрике», - передает слова аргентинца Mundo Deportivo.

Месси играет за «Интер Майами» с 2023 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в следующем году.