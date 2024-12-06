В «Реале» не хотят играть с «Валенсией» 2 января

Перенесённый матч мадридского «Реала» и «Валенсии» может не состояться 2 января.

Встреча должна была пройти ещё в ноябре – тогда её перенесли из-за наводнения. Недавно определилась новая дата проведения игры – 2 января. По данным испанских СМИ, в настоящий момент решение не утверждено официально, клубам ещё предстоит договориться. Как сообщает Onda Cero, в «Реале» не хотели бы играть 2 января, поскольку этот день обозначен как праздничный.

Мадридский гранд занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги с 33 очками при 15 проведённых встречах. «Валенсия» сыграла 13 матчей и располагается на 19-й строчке с десятью баллами на счету.