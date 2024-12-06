Месси рассказал, чего ждёт от «Барселоны»

Футболист «Интер Майами» Лионель Месси надеется увидеть успех «Барселоны».

Звёздный форвард покинул ряды «сине-гранатовых» в 2021 году, но никогда не скрывал тёплого отношения к родному для себя клубу.

«Я бы очень хотел, чтобы «Барселона» снова выиграла Ла Лигу, Кубок Испании и Лигу чемпионов. В те годы, когда это невозможно, мне хотелось бы видеть команду борющейся до конца.

Ты никогда не сможешь согласиться на второе место, если носишь футболку «Барсы». Находясь в «Барселоне», ты являешься частью самого большого клуба в мире», – приводит журналист Фернандо Поло высказывания 37-летнего Месси.