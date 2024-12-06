Месси оставил послание болельщикам «Барселоны»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси обратился к болельщикам «Барселоны».

Аргентинский футболист представлял цвета каталонского гранда с 2000 по 2021 год.

«Моё сообщение болельщикам «Барселоны»? Я очень скучаю по вам, и я надеюсь, что скоро мы снова увидимся. Вы должны гордиться тем, что являетесь частью лучшего клуба в мире», – приводит Mundo Deportivo слова из интервью 37-летнего форварда.

После расставания с «Барселоной» Лионель Месси подписал контракт с «ПСЖ». Во Франции звёздный игрок провёл два года, а затем пополнил ряды «Интер Майами», за который выступает по сей день.