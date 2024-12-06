Месси назвал двух людей, оказавших на него наибольшее влияние в «Барселоне»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вспомнил о временах выступления в «Барселоне».

Аргентинец оказался в системе «сине-гранатовых» в 13-летнем возрасте в 2000 году, а покинул клуб спустя 21 год, уже будучи местной легендой и многократным обладателем «Золотого мяча».

«Гвардиола и Роналдиньо – люди, оказавшие на меня наибольшее влияние в «Барселоне». Пеп был моим тренером на протяжении многих лет, и при нём мы добились невероятных результатов, о которых не могли и мечтать. Роналдиньо – из-за того, как он меня принял, как помогал мне, что было очень важно в мои первые дни после перевода в первую команду.

Кроме того, я хорошо помню Хави и Иньесту как товарищей по команде, а также тех троих [Суареса, Альбу и Бускетса], что играют со мной в «Интер Майами» сейчас, – они мои друзья. Конечно, особого внимания достоин и Тито Виланова, по которому мы очень скучаем», – сказал в интервью Mundo Deportivo Месси.