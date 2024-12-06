Стало известно, как проходят переговоры «Барселоны» с Ямалем

В «Барселоне» работают над продлением контракта 17-летнего Ламина Ямаля.

Переговоры стремительно прогрессируют. По информации журналиста Адриана Санчеса, вингер подпишет либо краткосрочный договор с опцией автоматического продления, либо долгосрочный, но с бонусами к зарплате.

Нынешнее соглашение Ламина Ямаля с «Барселоной» рассчитано до середины 2026 года.

В текущем сезона испанский вундеркинд стал автором шести забитых мячей и девяти результативных передач в 18 матчах за команду Ханса-Дитера Флика во всех соревнованиях. Трансферная стоимость юного чемпиона Европы оценивается порталом Transfermarkt в 150 млн евро.