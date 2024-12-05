Инсайдер Романо рассказал о планах «Барселоны» по Левандовски

В «Барселоне» не планируют искать замену Роберту Левандовски в обозримом будущем.

Руководство «сине-гранатовых» впечатлено игрой 36-летнего поляка в нынешнем сезоне и продолжает полностью ему доверять, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Контракт форварда будет автоматически продлён до лета 2026 года. В «Барселоне» не ищут нового нападающего, несмотря на различные слухи.

Роберт Левандовски записал на свой счёт 22 забитых мяча и две результативные передачи в 20 матчах текущей кампании за коллектив Ханса-Дитера Флика во всех турнирах.

«Барселона» лидирует в Ла Лиге с 37 набранными очками после 16 туров. Мадридский «Реал» отстаёт на четыре балла, имея одну игру в запасе.