Хулиан Альварес обошёл Мбаппе по голам в текущем сезоне

Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес снова не остался без забитого гола.

Аргентинец вышел на замену перед началом второго тайма в поединке Кубка Испании против «Касереньо», но успел отметиться голом и результативной передачей. Благодаря усилиям 24-летнего форварда «матрасники» перевернули игру и одержали волевую победу – 3:1.

Примечательно, что в активе Альвареса теперь 11 забитых мячей в нынешней кампании во всех турнирах – больше, чем у Килиана Мбаппе из мадридского «Реала» (10). Оба игрока проводят свои дебютные сезоны в Испании.

Хулиан Альварес перебрался в «Атлетико» из «Манчестер Сити», а Килиан Мбаппе сменил «ПСЖ» на «Реал».