Мбаппе и Неймар могут сыграть друг против друга на клубном чемпионате мира

Мадридский «Реал» встретится с «Аль-Хилялем» в рамках клубного чемпионата мира.

Турнир пройдёт летом следующего года. В квартет к мадридскому «Реалу» угодил действующий чемпион Саудовской Аравии – «Аль-Хиляль». Таким образом, экс-одноклубники Килиан Мбаппе и Неймар могут сыграть друг против друга уже в текущем сезоне. Впрочем, пока бразилец чаще залечивает травмы, чем играет за свою нынешнюю команду. Кроме того, слухи постоянно связывают его с возможным уходом.

Мбаппе и Неймар вместе выступали за «ПСЖ» с 2017 по 2023 год.

В одной группе с «Реалом» и «Аль-Хилялем» также оказались австрийский «Ред Булл Зальцбург» и мексиканская «Пачука».