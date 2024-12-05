Экс-наставник «Барселоны»: «Иньеста знал больше тренеров, ещё будучи игроком»

Бывший тренер молодёжной команды «Барселоны» Альберт Капельяс поделился впечатлениями от работы с Андресом Иньестой.

Легендарный экс-полузащитник пробился в первую команду «сине-гранатовых» в начале 2000-х, а вскоре стал её ключевым игроков.

«Когда мы тренировали Иньесту, он уже знал больше, чем тренеры. Его решения уже тогда были идеальными, поэтому наша задача заключалась скорее в том, чтобы не испортить его игру», – цитирует Managing Barca Капельяса, работавшего в системе «Барселоны» с 1999 по 2010 год.

Андрес Иньеста покинул ряды каталонского гранда в 2018 году. В октябре нынешнего года футболист объявил о завершении карьеры.