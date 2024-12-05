Появилась новая информация о состоянии Араухо

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо скоро сможет вернуться на поле.

Уругваец почти завершил восстановление после травмы, полученной ещё летом, что недавно подтвердил сам Ханс-Дитер Флик. По данным Diario Sport, 25-летний футболист не успеет набрать оптимальную форму к ближайшему матчу с «Бетисом», который состоится в субботу, но надеется попасть в заявку на встречу Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (11 декабря).

Напомним, Рональд Араухо травмировался в июльской матче Кубка Америки против сборной Бразилии, поэтому до сих пор ни принимал участия в поединках «Барселоны» под руководством Флика.