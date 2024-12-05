Два игрока «Барселоны» могут получить отдых в матче с «Бетисом»

Стало известно, кому из игроков наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик может предоставить отдых в ближайшей игре против «Бетиса».

Как утверждает Diario Sport, Рафинья Диас и Иньиго Мартинес сыграли больше остальных при Флике. В ближайшие выходные немецкий тренер может предоставить отдых этим футболистам.

Встреча 16-го тура чемпионата Испании «Барселона» встретится на выезде с «Бетисом». Игра между командами пройдет 7 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.

Стоит сказать, что на данный момент «Барселона» является лидером испанской Ла Лиги, имея в копилке 37 очков.