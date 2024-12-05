«Барселона» придумала, как заработать 200 млн евро

Каталонская «Барселона» нашла ещё один финансовый рычаг, который планируется активировать в ближайшее трансферное окно.

Как стало известно Diario Sport, для регистрации полузащитника Дани Ольмо и нападающего Пау Виктора на вторую часть сезона «Барселоне» не хватает финансовых возможностей. Сообщается, что «сине-гранатовые» придумали, как решить данную проблему — клуб планирует продать VIP-места на домашнем стадионе «Камп Ноу» на 20 лет вперед. Таким образом «Барселона» сможет заработать порядка 200 миллионов евро.

После 16 туров «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, имея в копилке 37 очков.