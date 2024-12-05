Пети: «Мбаппе одинок – у него нет друзей в «Реале»

Бывший футболист сборной Франции Эммануэль Пети высказался о ситуации Килиана Мбаппе в «Реале».

«Я думаю, что Мбаппе одинок в «Реале». Я видел, как Беллингем его игнорирует. Не похоже, что у него есть какая-то помощь или друзья в клубе. Его критикует пресса, у него нет друзей в Испании. Также его подали обществу во Франции как врага номер один после последних пауз на матчи сборных.

Мбаппе далёк от своего уровня. Я знаю, что он забил десять голов, но это просто статистика – он не похож на себя. Он выглядит несчастным и на поле, и за пределами поля. Во Франции он был королём и мог делать всё, а теперь всё уже не то. Он одинок, а топовым футболистам важно уметь справляться с самим собой», - сказал Пети Gambling Zone.

Мбаппе сделал заявление после незабитого пенальти