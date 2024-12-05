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Рафинья может уйти из «Барселоны» и стать одним из самых высокооплачиваемых игроков в мире слухи

05 Декабря 2024 • 18:45 Комментировать (1)

Вингер «Барселоны» Рафинья может получить выгодное предложение из другой страны. Как сообщает портал Goal, ссылаясь на Fichajes, видеть Рафинью в своих рядах хочет «Аль-Иттихад». Саудовской клуб готов сделать бразильца одним из самых высокооплачиваемых футболистов в мире.

Рафинья проводит хороший сезон. В 21 матче бразилец забил 16 голов и отдал 10 голевых передач на партнёров. Тем не менее, «сине-гранатовые» могли бы рассмотреть возможность продажи бразильца на фоне своих финансовых трудностей.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 27-летнего Рафинью в 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рафинья Диас Аль-Иттихад Джидда Аль-Иттихад ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Bartimeus
05 Декабря 2024 в 18:51
Так-то он пока один из претендентов на ЗМ, вряд ли уйдет.
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