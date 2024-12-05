Президент «Барселоны» Лапорта: «Флику пока лучше не знать каталонский язык»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта пошутил о главном тренере команды Хансе-Дитере Флике. По словам руководители клуба, немецкому тренера пока лучше не знать каталонский язык.

«Я думаю, что о Флике говорят только хорошее, но лучше, чтобы он пока что не знал каталонский язык, чтобы он не попал в какую-нибудь ловушку», - слова Лапорты приводит Marca.

«Барселона» является лидером чемпионата Испании. Команда Ханса-Дитера Флика на четыре очка опережает второй «Реал», проведя при этом на один матч больше.

Ближайший матч Ла Лиги «Барселона» проведёт в субботу, 7 декабря, - против «Бетиса» на выезде.