Ван дер Ваарт: «Мбаппе не нравится, что с ним в «Реале» всё не так, как с Роналду»

Бывший футболист «Реала» Рафаэль ван дер Ваарт высказался насчёт проблем, с которыми в клубе столкнулся нападающий Килиан Мбаппе.

«Когда ты имел статус самого большого игрока в команде, то сложно переходить к статусу одного из самых больших игроков. Нужно научиться делить сцену, а это трудно.

Когда Роналду приехал в «Реал», мы все знали, что он получит всё, что захочет. Штрафные, пенальти… С Мбаппе всё иначе, и, как мне кажется, ему это не нравится. Он должен быть звездой, а в «Реале» он просто один из топ-игроков, с чем ему трудно смириться.

У Мбаппе есть все качества, но я думаю, что он лучше играет слева. И учитывая это, я не понимаю, зачем его подписали, ведь на этой позиции лучшим в мире является Винисиус», - сказал вар дер Ваарт BetMGM.

Мбаппе сделал заявление после незабитого пенальти