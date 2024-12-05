Иско включил Месси в пятёрку своих самых сложных соперников в карьере

Полузащитник «Бетиса» Иско ответил на вопрос о том, против каких футболистов ему было сложнее всего играть.

— Пять самых сложных соперников? Месси, Гризманн, Неймар, Луис Суарес, а также Рюдигер, он много бьет, — цитирует Иско ESPN.

Стоит напомнить, что на взрослом уровне Иско успел поиграть за «Валенсию», «Севилью», «Малагу», «Реал» и «Бетис».

В нынешнем сезоне 32-летний испанец на поле не выходил, так как продолжает восстанавливаться после полученной травмы.

Трудовой договор Иско с «Бетисом» рассчитан до конца июня 2027 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в восемь миллионов евро.