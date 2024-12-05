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Чемпионат Испании. Ла Лига

Представитель Захаряна ответил на вопрос о состоянии игрока

05 Декабря 2024 • 17:03 Комментировать

Геннадий Голубин, который представляет полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, дал комментарий по поводу состояния игрока.

Как известно, из-за проблем со здоровьем Захарян ещё не появлялся на футбольном поле в сезоне 2024/2025.

«Не переживайте, всё будет нормально. Надеюсь, что успеет до конца года сыграть. Но не думаю, что получится в воскресенье против «Леганеса», - цитирует Голубина «Спорт-Экспресс».

«Реал Сосьедад» на текущий момент располагается на девятой строчке в турнирной таблице испанской Ла Лиги. Арсен Захарян выступает за испанскую команду с лета 2023 года.

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Реал Сосьедад Геннадий Голубин Арсен Захарян ещё теги
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