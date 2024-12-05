Представитель Захаряна ответил на вопрос о состоянии игрока

Геннадий Голубин, который представляет полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, дал комментарий по поводу состояния игрока.

Как известно, из-за проблем со здоровьем Захарян ещё не появлялся на футбольном поле в сезоне 2024/2025.

«Не переживайте, всё будет нормально. Надеюсь, что успеет до конца года сыграть. Но не думаю, что получится в воскресенье против «Леганеса», - цитирует Голубина «Спорт-Экспресс».

«Реал Сосьедад» на текущий момент располагается на девятой строчке в турнирной таблице испанской Ла Лиги. Арсен Захарян выступает за испанскую команду с лета 2023 года.