Представитель Захаряна дал чёткий ответ по будущему игрока

Геннадий Голубин, который является представителем полузащитника Арсена Захаряна, ответил на вопрос на тему будущего футболиста. У Голубина спросили, рассматривает ли Захарян возможность ухода из «Реал Сосьедада» на правах аренды.

«Арсен Захарян никакие аренды не рассматривает. Он игрок «Реал Сосьедада», сейчас у него нет планов возвращаться в «Динамо». Понятно, что Арсен общается. Но он уезжал в Испанию не для того, чтобы через год вернуться в Россию», - цитирует Голубина «Спорт-Экспресс».

Голубин подчеркнул, что Захарян планирует показать себя в чемпионате Испании, поэтому не думает о возможности сменить клубную прописку.

Как известно, из-за проблем со здоровьем Арсен Захарян ещё не выходил на футбольное поле в нынешнем сезоне. 21-летний футболист оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 18 миллионов евро.