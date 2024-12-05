Стало известно, как в «Реале» реагируют на плохую игру Мбаппе

Давление на форварда «Реала» Килиана Мбаппе снова усилилось после того, как француз не реализовал пенальти в матче против «Атлетика» в Бильбао (поражение «сливочных» 1:2). Как сообщает Relevo, в мадридском клубе пытались защищать и поддерживать Мбаппе, однако с каждым днём неуверенность в футболисте только растёт.

В раздевалке «Реала» впечатлены талантом, который Мбаппе показывает на тренировках. При этом одноклубники замечают, как «пламя Килиана гаснет во время матчей». Как следствие, футболисты сомневаются в игроке.

Напомним, что «Реал» подписал Килиана Мбаппе летом в качестве свободного агента.

Мбаппе сделал заявление после незабитого пенальти