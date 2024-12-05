«Валенсия» и «Реал» проведут перенесённый матч 2 января

В начале ноября матч чемпионата Испании между «Валенсией» и «Реалом» был перенесён. Решение было принято из-за разрушительного наводнения. Как сообщает на своих страницах издание AS, дата проведения игры уже была установлена. «Валенсия» и «Реал» сыграют в воскресенье, 2 января. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени, то есть в 22:00 по Москве.

На текущий момент «Реал» занимает в турнирной таблице Ла Лиги второе место. От «Барселоны» команда Карло Анчелотти отстаёт на четыре очка, проведя на матч меньше. «Валенсия», в свою очередь, располагается на предпоследней, на 19-й позиции в таблице.