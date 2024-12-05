Роналду ответил на обвинение экс-игрока «Реала» в эгоизме

Бывший футболист «Реала» Рафаэль ван дер Ваарт накануне рассказывал об эгоизме Криштиану Роналду. По словам нидерландца, Роналду мог быть недоволен, если команда выиграла 6:0, но он не смог забить.

На страничке Maisfutebol в социальных сетях была опубликована цитата ван дер Ваарта. В комментариях отметился сам Криштиану.

«Кто этот парень?» - говорится в сообщении Роналду.

Стоит сказать, что ван дер Ваарт не говорил об эгоизме Роналду как о чём-то плохом. Нидерландец просто подчёркивал стремление Криштиану забивать в каждом матче. Впрочем, комментарий португальца тоже может быть шутливым.

Ван дер Ваарт: «Я не видел члена Роналду!»