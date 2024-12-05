Экс-игрок «Реала» высказался о незабитом Мбаппе пенальти

Килиан Мбаппе не забил второй подряд пенальти в «Реале». Впрочем, бывший футболист мадридской команды Гути отметил смелость Мбаппе – он не побоялся снова пробивать с «точки», причём сделал это в тяжёлый момент («сливочные» уступали 0:1).

«Вы должны аплодировать решению Мбаппе пробить с пенальти. Он всегда это делал – здесь, в сборной Франции, в «ПСЖ». И даже после незабитого пенальти с «Ливерпулем» он решился сделать это снова.

Это правда, удар был плохим. Он чем-то похож на удар в игре с «Ливерпулем». Мяч пошёл по средней высоте, что даёт преимущество вратарю. Мбаппе не очень хорошо расположился, он будто бы показал, куда собирается ударить», - сказал Гути DAZN.

Напомним, что «Реал» проиграл в гостях у «Атлетика» в Бильбао со счётом 1:2.