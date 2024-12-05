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Проблемы Мбаппе в «Реале» выходят за рамки футбольного поля

05 Декабря 2024 • 15:30 Комментировать

Нереализованные пенальти и утраченное доминирование — неужели у некогда неудержимого француза заканчиваются оправдания?

Мбаппе вернулся на свою любимую позицию, но не уровень

Когда травма Винисиуса Жуниора перетасовала атаку «Реала», это открыло любопытную возможность: Килиан Мбаппе наконец занял своё любимое место на левом фланге – позицию, где он заслужил славу в «ПСЖ». Этот сдвиг казался многообещающим в матче против «Леганеса», где его участие и влияние возросли. Однако настоящее испытание произошло на одном из самых больших стадионов в Европе – «Энфилде». Поскольку Мадрид находился под давлением в Лиге чемпионов, а сам Мбаппе оправлялся от разочаровывающего выступления в «Эль класико», ожидалось, что он окажется на высоте.

Вместо этого игра француза только ухудшилась — «красные» Арне Слота доминировали, и споры о форме Мбаппе больше не могли быть первопричиной. Замечание, сделанное Флорентино Пересом, звучит громче, чем когда-либо:

«Это не то, что представлял себе Мбаппе в «Реале».

От вспышек «Эль-Класико» до теней «Энфилда»

Несмотря на свои недостатки в «Эль-Класико», Мбаппе по крайней мере показал признаки угрозы. Он нанёс три удара в створ, заставил Иньяки Пенью из «Барселоны» совершить пару сейвов и даже забил гол, который отменили из-за офсайда. Но его игра против «Ливерпуля» была менее впечатляющей.

На «Энфилде» цифры Мбаппе говорят о том, что игрок изо всех сил пытался оставить свой след. С его всего одним ударом в створ и тремя успешными обводками из шести присутствие Килиана было весьма приглушённым. Хуже того, эти усилия не создали существенных моментов.

У Мбаппе также был самый низкий процент завершения передач (75%) среди его товарищей по команде, и он совершил 15 потерь — больше, чем любой другой игрок «Мадрида» в тот вечер. В довершение своего унылого выступления Килиан не реализовал пенальти, который мог бы обеспечить решающий ничейный счёт.

Мбаппе терпит неудачу в важных моментах

Проблемы Мбаппе наиболее очевидны в матчах с высокими ставками. Хотя он начал сезон на высокой ноте, забив гол в ворота «Аталанты» и завоевав Суперкубок УЕФА, его вклад в пять ключевых сражений — против «Аталанты», «Боруссии», «Барселоны», «Милана» и «Ливерпуля» — был минимальным. Один гол и одна результативная передача — вот всё, чем увенчались его усилия в этих важных играх.

Критика со всех сторон

Во Франции Мбаппе подвергается всё более пристальному вниманию. Комментатор RMC Sport Даниэль Риоло не сдержался, заявив: «Мбаппе выглядит совершенно потерянным. Даже то, как он бьёт по мячу, не так. Он излучает беспокойство и больше непохож на футболиста. Он не может бегать, двигаться или добиться чего-либо на поле. Вы когда-нибудь видели, чтобы игрок так исчезал?»

Левандовски против Мбаппе: контраст

Для сравнения, Роберт Левандовски нанёс меньше ударов по воротам (47), но из них он 15 реализовал в голы — более чем вдвое больше, чем у Мбаппе (7). Показатель реализации ударов польского нападающего в 32% затмевает скромные 12% Мбаппе.

Разница распространяется и на Лигу чемпионов. Мбаппе — второй по результативности бомбардир (22 удара) после Эрлинга Холанна (28) и наравне с Гарри Кейном. Тем не менее в то время как Холанн и Кейн могут похвастаться пятью голами каждый, Мбаппе удалось забить только один — гол в ворота «Штутгарта». Его ожидаемый показатель голов (xG) в Лиге чемпионов составляет 3,5, но коэффициент реализации Килиана в 4,5% подчеркивает неэффективность игрока. Левандовски же, лучший бомбардир турнира с семью голами, может похвастаться поразительным коэффициентом реализации в 47%.

Что ждёт Мбаппе дальше?

Даже когда Килиан теряет форму, поддержка его в руководстве Мадрида остаётся непоколебимой. Наставник Карло Анчелотти подтвердил это, сказав:

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«Это тяжелое время для него, но мы все поддерживаем его. Решение простое: играйте спокойно, сосредоточьтесь на основах – и голы придут. Это временно. Мбаппе — выдающийся игрок».

Хотя терпение — это добродетель, вопрос всё-таки остаётся: как долго «Реал Мадрид» может ждать, пока суперзвезда снова зажжёт в себе искру? Далее: «Хетафе» и «Жирона» в Ла Лиге, затем «Аталанта» в Лиге чемпионов... всё в течение 10 дней.

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