Вальверде – о победе над «Реалом»: «Огромное счастье»

Главный тренер «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над мадридским «Реалом» (2:1).

«Это огромное счастье для всех. Важнейшие три очка, которые придают нам ещё больше уверенности. Мы боремся за то, чтобы забрать настолько высоко, насколько возможно. Наша цель – попытаться повторить прошлогодний результат.

Большое количество молодых игроков в составе? Опыт приобретается посредством игр. На поле были молодые футболисты, которые стали лучше после сегодняшнего матча.

Отбитый пенальти? Думаю, что у нас одни из лучших вратарей в мире», - приводит слова Вальверде пресс-служба клуба из Бильбао.